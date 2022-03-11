美高梅蝕38.5億不派末期息

美高梅中國昨日公佈，截至2021年底止全年虧損收窄，蝕38.5億港元，上年同期蝕52億元，連續第二年不派末期息；經調整EBITDA則轉正錄得1.87億元。澳門現有六張賭牌將於今年6月26日到期，澳門政府早前宣佈將為現時的博彩經營批給續期至今年12月31日，並已通知六家博企需要主動向政府申請續牌。澳門英文媒體《GGR Asia》及澳門電台葡文台引述消息報道，每家博企半年的續牌費乎5000萬至8000萬澳門元，遠高於市場早前估計的1400萬至4500萬澳門元。此外，博企需要按僱員人數向政府提交最多16億澳門元銀行擔保，以確保博彩企業在未能續牌時，用作與員工相關的賠償。澳門政府未有證實消息。