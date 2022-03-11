佐丹奴純利1.9億 擬縮港業務

佐丹奴（709）去年全年扭虧為盈，賺1.9億元，前年同期則蝕1.12億元，單計去年下半年已賺1.3億元，較上半年度賺6000萬元擴大近1.2倍，主要是反映放寬社交距離、較少折扣和有效控制經營費用；末期息增派近45%至10仙。佐丹奴主席及行政總裁劉國權看淡香港前景，表示會逐步縮減香港業務規模，料年中至第三季本地會再關5至7間店。該公司於期內，銷售額33.8億元，按年升8.3%，毛利上升11.2%，主要由於毛利率增長1.5個百分點，及整體銷售增長。若按地區劃分，香港及澳門銷售額跌近2%，至約3.6億元；台灣銷售跌7%，至近5億元；內地銷售升9%，至7.7億元。