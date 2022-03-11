中環IFC外望——信和贈兩萬套血氧儀予長者

信和集團及旗下黃廷方慈善基金進一步支援長者與兒童抗疫需要，齊心應對疫情。集團及黃廷方慈善基金與香港聖公會福利協會、香港家庭福利會、明愛社會工作服務部及嗇色園社會服務統籌處等社區夥伴合作，向安老院及獨居長者捐贈2萬套血氧儀。預計下星期起派送。兩萬套血氧儀中，3000套將透過香港聖公會福利協會發送至其轄下9間安老院舍及3間復康院舍和與其合作的私人安老院。集團及黃廷方慈善基金亦向香港聖公會福利協會捐出100萬元，支援其轄下安老院和復康院舍在疫情下的運作需要。此外，集團及黃廷方慈善基金與香港伊斯蘭青年協會、Pakistan Islamic Welfare Union、 香港尼泊爾聯會及香港社區組織協會合作，向基層家庭及少數族裔派發25萬個兒童口罩。信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，疫情為兒童和長者帶來嚴峻挑戰。長者接種率最低，是風險最高的群組。血氧儀可提供有關健康狀況的重要數據，有助及早發現異常情況並為長者提供適時醫療護理，拯救生命。血氧儀使用方便，長者如感不適，每天可多次監測血氧水平。港鐵︰或關閉人流較少車站近日港鐵不少員工確診須隔離。港鐵行政總裁金澤培表示，新一輪疫情對港鐵都有很大影響，公司會盡力維持服務，但客流已下跌了很多，在人手緊張的情況下，亦作出調整，希望繼續透過目前的應變安排處理到，盡可將對服務影響減少最少。他又稱，一些崗位例如車長及控制室人手，要密切管理好人手，可能在極端的情況下，或會關閉人流較少車站。港鐵香港客運服務總監楊美珍稱，近來的情況已有好轉，過去幾日有少量員工已復工，如人手繼續緊張，有機會要關閉人流較少的車站或部份的客戶服務中心。高瞻