港股挫336點 中概科技股重災

五隻中概股面臨被美國除牌危機，加上美國上月通脹再創40年新高，以及俄烏會晤無進展，港股昨日曾挫逾800點，低見20079點，創近六年低位，兩萬關岌岌可危，午後跌幅收窄，恒指收報20553點，跌336點。中概科技股成為重災區，科指跌189點，收報4246點，成交金額1906.92億元。國指收跌195點，報7060點。總結全周，恒指累跌1351點，連跌四周；國指累跌626點；科指累跌490點。美國證券交易委員會（SEC）公佈五間中概股公司名單，包括百濟神州（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）及和黃醫藥（013）及盛美半導體，該等公司須提交審計資料，否則將被除牌。消息重挫上述股份，和黃醫藥收跌9.5%，報26.3元，創上市以來新低；再鼎醫藥跌6.3%，報273.2元；百勝中國跌近6%，報359元；百濟神州跌近5%，報110.3元。和黃醫藥跌逾9%創新低中概科技股亦成為重災區，京東（9618）業績盈轉虧，收挫11%，報211.2元，為表現最差藍籌股；美團（3690）收瀉6.1%，報135.4元；阿里巴巴（9988）險守90元關口，收跌5.5%，報90.8元，曾低見88.05元；騰訊（700）收跌4.5%，報367.8元；小米（1810）則收升0.6%，報13.66元。藍籌成份股普遍向下，滙控（005）收跌0.6%，報48.85元。不過，友邦（1299）業績表現好，股價逆市收升3.1%，報77.25元，為表現最好藍籌股。港交所（388）先跌後升，收揚2.5%，報346.6元；港鐵（066）業績虧轉盈，收升1.4%，報41元。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，未來若有新的負面消息出現，加上聯儲局下周議息，港股或跌穿二萬點水平，不排除跌至18000至19000點水平。