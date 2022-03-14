除牌危機拖累 中概股無運行 戰火燒港股 二萬關勢危

烏克蘭戰火持續，美股三大指數上周五齊齊下跌，受5隻中概股面臨除牌危機，以及滴滴傳取消來港上市計劃的消息拖累，在美中概股更是「無運行」。有市場人士認為，恒指夜期低水近五百點，加上黑期跌穿二萬點等，恒指今日或會下試20000點邊緣，更有可能失守2萬點關，中概股會跟隨美國股市續挫。恒指上周五曾低見20079點，二萬關一度岌岌可危，終收跌336點報20553，上周累跌1351點，連跌4周累瀉4352點。而烏克蘭表示與俄談判未有進展後，美國三大指數上周五均向下，杜指收報32944點，跌0.69%；納指報12843點，跌2.18%；標指報4204點，跌1.3%，杜指更連跌5周，為近3年首見。滴滴傳暫停港上市受美國《外國公司問責法案》影響，百濟神州（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）、和黃醫藥（013）及盛美半導體等5間公司面臨被美國除牌危機，加上傳滴滴已暫停在港上市的準備工作，在美中概股上周五再暴瀉。滴滴股價周五在美國大跌44%；和黃醫藥亦跌7.5%；再鼎醫藥跌逾16%。至於恒指夜期收報20057點，跌438點，較上周五恒指收市低水497點。市場繼續關注俄烏局勢，有報道引述烏克蘭代表稱，烏克蘭與俄羅斯進行第三輪談判後，雙方已接近達成妥協階段。金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，希望俄烏兩國「傾掂數」，如果全面停戰有利國際及香港股市，但俄烏不停「彈弓手、彈弓口」，對停火有保留，而根據恒指黑期及牛熊證的情況，恒指今日或下試二萬點邊緣，更有可能略穿，因為港股遭內外夾擊。缺利好消息 不宜博反彈他續指，如果恒指兩萬點「搵到支持位」將會較為穩定，亦料恒指本周不會「向下殺」。他又認為，中概股今日會跟隨上周五美國股市的跌幅，若果俄烏停火或會升少少。他提及，美國聯儲局將於本周議息，好大機會加息0.25厘，不過更着重未來加息水平，因為美國通脹高企。耀才證券研究部總監植耀輝認為，俄烏在談判後，戰事仍然激烈，故第三輪談判沒有意義。他指出，恒指黑期跌穿二萬點，上周五中概股在美國股市跌幅較大，加上俄烏局勢及聯儲局本周議息，恒指好大機會向下，或跌穿二萬點關。他補充，近期港股公佈的業績不是特別好，美國科技股都「唔掂」，沒有利好消息，又認為中概股跌勢未定，投資者不應該博反彈。本周焦點為聯儲局議息會議，另中央將公佈2月份零售銷售及工業生產數據，美國2月份生產者物價指數及香港最新失業率亦會出爐。港股方面，「長和系」的長和（001）、電能（006）、長建（1038）及長實（1113）將會公佈業績。