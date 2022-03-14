滙豐變陣應對按揭減 重推預先批核綁客戶

本港第五波疫情肆虐，市民為免染疫盡量減少出門，今年以來樓市交投急降，銀行的按揭生意相應大減。據悉，滙豐銀行本月起隨即變陣，重推按揭貸款預先批核服務綁客，好為疫情受控後的按揭生意事先鋪路。市場人士指，雖然銀行在今波疫情再有很多職員在家工作，但未有像此前曾因爆疫關係而出現按揭審批大塞車的情況，主要由於一手樓市幾近停頓，二手樓交易極少，以致整體樓市交投大減，銀行不需處理太多按揭申請。而在按揭一片淡市下，滙豐3月開始推出按揭預先批核服務，冀及早留着有興趣置業做按揭的客戶。服務屬推廣性質居多另有市場人士稱，滙豐過去也曾推過按揭預先批核服務，相信該行是次重推預批服務，一來因為近兩個多月按揭生意淡薄，二來也想藉此預先吸納受惠按證證券公司放寬按揭保險計劃後的一班換樓客。事實上近月樓市交投稀疏，很適合推按揭預先批核服務，因為不影響正常的按揭申請審批。該名人士又稱，滙豐的按揭預批服務，是較為具體深入，並會建議有意置業客戶最好提供心儀單位，以便計算他們實際可借的按揭貸款成數。據指，雖然市場上也有其他銀行提供按揭預先批核服務，但屬推廣性質居多，而且銀行一般對預批服務大多均採不積極態度，尤其旺市時，因按揭審批很易出現「塞車」情況。一名業界人士則指，除滙豐外，現只有極少數中小型銀行有推按揭預先批核服務。中原按揭：其他銀行或跟隨中原按揭董事總經理王美鳳認為，銀行在此時推按揭預先批核服務有助綁客，客戶既得幫助，銀行亦可藉此爭取更多生意，預期其他銀行亦會跟隨。據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處的資料顯示，2月份本港現樓按揭宗數按月大減57.3%，至5579 宗，創21個月新低；按年則減9.7%。