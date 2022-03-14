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日報新聞 > 金融

foodpanda疫下定單需求升

2022-03-14 列印
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本地第五波疫情肆虐，近期外賣及網購平台需求大增，外賣平台foodpanda亦不例外。該公司香港董事總經理賴偉昕表示，近期定單需求上升，公司目前正積極調配資源應付有關問題，至於旗下的生活百貨平台foodpanda mall，於1月份的整體銷售按月上升逾三成，其中超級市場、藥房、保健產品類別產品跑贏，升幅達到五成。

對於有部份電商平台因應人手短缺，而需要延遲送貨，賴偉昕表示，該公司暫時未有延遲送貨的問題，但配送服務方面近期有較大壓力，需要調節營運模式，以應對第五波疫情及定單數量。

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