巴菲特遭要求卸任巴郡董事長

「股神」巴菲特遭要求卸任投資旗艦巴郡董事長之職，據外媒報道指，巴郡公司年內收到股東建議取代巴菲特公司主席職務的提案，認為巴菲特在公司同時擔任兩個重要職位，將不利公司管理體系健全，而巴郡則呼籲其他股東，在4月30日的股東大會上投票反對該提案。提出議案為美國國家法律與政策中心，該機構表示，巴菲特同時擔任首席執行官及非執行董事，令這兩個重要職務所發揮的作用減少，同時削弱公司管理體制，應該任命一位獨立董事作為主席。申報文件披露，雖然巴郡其他董事同意該觀點，惟該公司作出改動的前提是巴菲特不再擔任首席執行官。巴郡回應稱，目前其營運的企業已承諾在不需要巴菲特指示的基礎上，實現多元化及包容。