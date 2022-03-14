提出議案為美國國家法律與政策中心，該機構表示，巴菲特同時擔任首席執行官及非執行董事，令這兩個重要職務所發揮的作用減少，同時削弱公司管理體制，應該任命一位獨立董事作為主席。申報文件披露，雖然巴郡其他董事同意該觀點，惟該公司作出改動的前提是巴菲特不再擔任首席執行官。巴郡回應稱，目前其營運的企業已承諾在不需要巴菲特指示的基礎上，實現多元化及包容。
巴菲特遭要求卸任巴郡董事長
提出議案為美國國家法律與政策中心，該機構表示，巴菲特同時擔任首席執行官及非執行董事，令這兩個重要職務所發揮的作用減少，同時削弱公司管理體制，應該任命一位獨立董事作為主席。申報文件披露，雖然巴郡其他董事同意該觀點，惟該公司作出改動的前提是巴菲特不再擔任首席執行官。巴郡回應稱，目前其營運的企業已承諾在不需要巴菲特指示的基礎上，實現多元化及包容。
鍵盤雪櫃門水龍頭等高危 消毒專家揭辦公室 五大病毒黑點
近日染疫人數維持在三萬多人的水平，反映新冠疫情高踞不下。有清潔消毒公司指出，自第五波疫情爆發以來，寫字樓爆疫個案大增，消毒服務定單急升四、五倍，員工每天出動消毒，做足十二小時，他們會針對辦公室五大暗藏...
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實現經濟目標須宏觀政策支持 李克強：高水平上的穩就是進
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2022-03-12
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烏軍事基地遇襲九死57傷 內媒：俄烏有望簽停火協議
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2022-03-14
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美景台L形巨廳顯氣派
西半山干德道，是著名豪宅地段之一，是次精選的美景台正坐落於此，享有高度私隱，加上位處小學11校網，是不少實力家長客置業考慮。放盤單位更為大戶開則，實用面積2310方呎，四房兩廁，巨型L大廳已擺放巨型家...
2022-03-12
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除牌危機拖累 中概股無運行 戰火燒港股 二萬關勢危
烏克蘭戰火持續，美股三大指數上周五齊齊下跌，受5隻中概股面臨除牌危機，以及滴滴傳取消來港上市計劃的消息拖累，在美中概股更是「無運行」。有市場人士認為，恒指夜期低水近五百點，加上黑期跌穿二萬點等，恒指今...
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哥帥忌憚閃電俠 命犯「水」逆
連同首循環主場負0:2，曼城近八次英超對水晶宮僅四勝兩和兩負，今晚聯賽作客再遇對方，領隊哥迪奧拿坦言忌諱三分。尤其主隊左翼韋費特沙夏，以及備受注目的年輕右翼米高奧利斯踢出唯快不破的閃電式突襲，連哥帥都...
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經歷慘痛教訓學識做人 冼靖峰最愛沖涼搞創作
「聲夢」冼靖峰（Archie）早前推出首支個人單曲《一個人的幸福》，推出一個月已過100萬點擊，成績理想，不過原來由錄音開始，他已遇到不少困難。一向有創作習慣的他，也有想過新歌用自己作品，但最後都是沒...
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李純恩 - 全民檢測和圍封｜好好過日子
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潘頓帽子戲法 蔡約翰中三元 田泰安四W連連封王
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