戰事稍緩和 油價曾跌近8% 港股ADR續瀉 杜指先升後吐

俄羅斯烏克蘭舉行談判，外圍氣氛好轉，美股三大指數上升，但中概股繼續下跌。杜指早段升283點，至33227點，升幅為0.9%。標普指數升0.6%，納斯達克指數升0.3%。戰事稍為緩和，油價下滑，紐約原油期貨晚上曾跌近8%，至每桶約100.6美元，倫敦布蘭特期油跌7%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報32945點，升1點；標普500指數收報4173點，跌31點；納斯達克指數收報12581點，跌262點。滙控（005）美國預託證券價格曾見49.80港元，較香港收市價升0.20港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見314.76港元，較香港收市價跌17.04港元。恒指ADR報19098點，比本港收市續挫432點。中概股繼續下跌，百度在美股市場早段跌超過6%，理想汽車跌超過一成。美股預託證券方面，滙豐預託證券在美股早段較香港收市升超過1%，騰訊預託證券早段則跌近2%。大摩發報告唱淡阿里巴巴，把其目標價由175元削至63元，投資評級降至減持。該行認為地緣政治升溫，投資者減少接觸中國互聯網行業，令資金流出該行業。阿里巴巴股價在美國早段報79.38美元，折合約77.3港元，較香港收市價80.9元，跌4.4%。港股插逾千點失二萬關港股大地震，科網股拖累恒指瀉逾千點，兩萬點大關終失守，恒指跌至六年新低。受多重負面因素夾擊包括俄烏戰事蔓延，中概股再面臨退市危機，加上內地疫情再度升溫，以及監管未言結束，恒指昨日由頭跌到尾，更愈跌愈急，最多瀉1137點，收市插1022點報19416點，差絕環球股市，13隻藍籌跌幅達雙位數；科指亦錄得單日最大跌幅，挫11%報3778點新低。大市成交大增至2230億元，為三個月半再破二千億元。市場人士提醒，港股後市沽壓沉重，籲投資者別輕易「接飛刀」。隨著外圍造好，恒指夜期曾反彈逾百點，早段較昨日高水30點，報19555點。分析指港股後市仍有龐大沽壓，建議投資者勿貿然撈底。不過，「北水」趁低撈貨，昨日淨流入65億元，為近兩個月單日新高，亦已連續14日錄得正數，合共淨流入367億元。66隻藍籌股當中，有15隻股份上升，銀行股及公用股抗跌力佳，恒生（011）升3%收報144元，為升幅最大藍籌股；滙控（005）升近2%收報49.6元；中電（002）升近1%收報77.95元。美國證交會上周列出「暫定除牌名單」，再惹中概股被逼退市憂慮，昨日中概股捱沽，京東（9618）大跌一成半收造180元；阿里（9988）急挫一成一。其他科網股亦遭恐慌拋售，騰訊（700）昨日更傳旗下微信支付違反洗錢規定，面臨破紀錄的罰款，收市插一成，報331.8元；美團（3690）暴跌17%，身為藍籌的「ATMJ」四子合共拖低恒指大市534點。