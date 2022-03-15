人民幣急挫 離岸價穿6.38

美國聯儲局加息在即，但中國減息預期升溫，加上內地疫情反覆等利淡因素影響下，昨日人民幣兌美元急挫，在岸價（CNY）日盤收報6.3598，大跌370點子；離岸價（CNH）更跌穿6.38，曾低見6.3826。港元方面，在港股大插水下，昨一度觸及7.83兌1美元。人民幣昨失守多個關口，在岸價日盤低見6.3631，跌達403點子；離岸價最多跌246點子。至晚上8時，離岸價報6.3812；在岸價夜盤再弱見6.36水平，報6.3653。港匯進一步走弱，曾見7.83，截至晚上9時報7.8298，跌5點子。李若凡相信待美國加數次息，港美息差夠闊，才會觸發大量套息活動，令港匯觸及7.85弱方兌換保證價。