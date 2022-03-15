傳涉違反洗錢規定 騰訊面臨逾億元罰款

內地監管風波持續，《華爾街日報》引述消息報道，騰訊（700）旗下微信支付因涉嫌違反中國人民銀行的洗黑錢規則，而面臨創紀錄的罰款，涉及金額料達數以億元（人民幣，下同）。報道引述消息人士指，微信支付在遵守「了解你的客戶」及「了解你的業務」等規定方面存在失誤，同時微信支付亦被發現可以透過賭博等非法交易來轉移資金及洗黑錢。對於微信支付而言，「了解你的客戶」和「了解你的業務」程序意味着它必須驗證在其平台上進行交易的用戶和商家的身份以及這些交易的資金來源。報道指，人行在去年底對微信支付的例行檢查中發現這些違規行為，目前罰款規模仍在審議中，可能被罰數以億元，遠高於監管機構過去對非銀行支付公司違反反洗錢規則所處以的罰款額。人民銀行最新反洗錢年度報告顯示，2020年對537間機構處以5.26億元的罰款。此前由騰訊創辦的第三方在線支付平台、運營微信支付並提供支付牌照的「財付通」，曾被處以少於1000萬元的小額罰款。金融營運模式面臨改變香港股票分析師協會理事曾永堅表示，目前消息仍未被證實，但如騰訊是次罰款金額高過億元，短期內將對其造成短期盈利衝擊；長遠而言，市場會憂慮騰訊的金融業務營運模式將面臨改變，對於其金融業務中長線盈利能力構成長遠影響，騰訊估值或因此進一步受壓。他表示，雖然昨日消息公佈後騰訊股價下挫，但當消息被進一步證實後，市場仍需時間消化。他又指，現時騰訊、阿里等科網股被大幅拋售後，其市盈率似乎極具吸引力，惟如果是次騰訊的罰款金額與消息所指的相約，意味著中央就科網行業推出的監管政策尚未完結。他續指，監管政策將陸續改變科網企業過去藉著沒有被政策規範的空間，而得到的強大盈利能力，這些企業過去的優勢將面臨很大程度上的改變，其未來的盈利能力相信會進入較低的增長期，故即使騰訊現時跌至十幾倍的市盈率，都未必能吸引一些中長線資金積極吸納。