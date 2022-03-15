港首SPAC周五上市 入場費105萬

本港首隻特殊目的收購公司（SPAC）提早將於本周五登陸聯交所，Aquila Acquisition（7836）飲「頭啖湯」公佈，發售逾1億股A類股份，每股發行價為10元，集資超過10億元。由招行（3968）旗下招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding共同發起的Aquila披露，其A類股份（7836）及上市權證（4836）預期於本周五掛牌，上市日期較早前市傳的3月22日快。Aquila是次上市，發售1億股A類股份，佔緊隨發售完成後已發行股份總數80%，每手買賣單位為10.5萬股，以每股發行價10元計，每手初始價值為105萬元，集資超過10億元。