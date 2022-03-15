華置投資恒大損手109億

「大劉」劉鑾雄及太太陳凱韻（甘比）旗下的華人置業（127），因投資恒大（3333）損手近百億元發盈警，料截至2021年底止盈轉虧，蝕32億至38億元，而恒大股份的已變現及未變現虧損共約109.2億元。華置昨日收市後發盈警，股價收報2.31元，跌3.4%。華置預計，去年全年收入跌52%至62%，以其2020年收入錄30.4億元計算，意味去年收入錄11.6億至14.6億元；虧損約32億至38億元，上年同期則賺6.2億元。在中國恒大投資方面，受到該股因為流動資金及持續經營問題、盈利下降及派息率減少，甚至面對收緊借貸比率政策等影響致股價下跌，因此華置分別錄得已變現虧損及未變現虧損約78.7億及30.5億元。