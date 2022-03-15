瑞房去年轉賺16億 太和虧損激增七倍

陸續有企業發佈2021年盈喜及盈警，瑞安房地產（272）、希瑪眼科（3309）及新福港（1447）「轉虧為盈」；華興資本（1911）繼續放盈喜，純利按年漲超過五成。太和（718）同期虧損較上年同期增加近7.2倍；信基沙溪（3603）則「轉盈為虧」。瑞安房地產預期去年取得純利約16億元人民幣，而對上年度同期則虧損7.4億元人民幣。主要由於集團旗下部份住宅單位交付予買家推動收入，去年營運數據亦錄得增長；而集團投資物業的租金及相關收入，在去年沒有出現重大負面影響。希瑪眼科預期公司去年錄得純利介乎1500至2500萬元，而對上年度同期則錄得虧損620萬元。主要由於公司去年收益增幅超過五成，至11億元。希瑪轉盈賺2500萬新福港預期2021年獲得純利約1000萬至2000萬元，而對上年度同期則虧損達1897萬元。主要由於期內本港疫情受控，集團整體毛利率提高；同時，集團年內流動資金狀況有所改善及銀行借款減少。華興資本預計去年錄得純利16.244億元，按年增長約56.5%。利潤增長得益於集團對華興證券的購股權的公允價值變動產生約8442億元的收益、華興證券扭虧為盈、投資銀行業務的經營利潤增加。太和預計去年虧損將擴大至起碼3億元，較對上年度同期3660萬元虧損顯著增加近7.2倍。主要原因是，其倫敦投資物業因疫情爆發的持續負面影響導致相關公允值減少；採礦權減值虧損增加；以及就收購廣州商場導致相關財務成本增加。信基沙溪預期去年虧損介乎2至2.3億元之間，但對上年度同期盈利3300萬元。虧損主要由於集團持有的投資物業受疫情衝擊，及2021年下半年房地產緊縮政策影響造成市場需求整體降低。