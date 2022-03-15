贛鋒鋰業純利增逾四倍

電動車鋰電生產商贛鋒鋰業（1772）披露去年的業績初步數據，公司2021年收入增長1.02倍至111.62億元（人民幣，下同），純利激增4.05倍至51.74億元，扣除非經常性損益後的純利更加飆升5.98倍至28.11億元，基本每股收益升逾3倍至3.66元。贛鋒鋰業指公司今年的業績還在持續攀升中，該企業發佈的另一份公告顯示，今年首2個月產品價格進一步上漲，銷量亦按年有所提高。經初步統計，期內營業收入約36億元，按年增長約2.6倍；純利約14億元，按年爆升3倍左右；而扣除非經常性損益後的純利潤約18億元，按年狂升10倍左右。贛鋒鋰業股價昨日全日跌11.7%，報90.3港元。