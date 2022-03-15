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普拉達虧轉盈 末期息倍增

2022-03-15 列印
■國際奢侈品牌普拉達公布截至去年底止全年業績，扭虧為盈，賺2.94億歐元。
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國際奢侈品牌普拉達（1913，Prada）公佈截至去年底止全年業績，扭虧為盈賺2.94億歐羅，去年同期則蝕5413.9萬歐羅；末期息增派一倍，至每股0.07歐羅。集團表示，相關業績令集團有信心實現中期目標，儘管難以預測烏克蘭衝突對全球經濟影響。普拉達昨日績前收報37.9元，跌4.2%。

期內收益淨額33.7億歐羅，按固定匯率計，按年增加40.6%，並較2019年增加7.8%。
  普拉達表示，受惠正價銷售表現，零售渠道的銷售增長穩定上揚，期內直營店銷售按年增加40.4%，較2019年增加15.2%，至29.3億歐羅，佔整體的88.4%。

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