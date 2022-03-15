中環IFC外望——駿隆：首兩月MPF人均蝕13267元

近期環球股市大跌，拖累強積金表現，年初至今每名打工仔強積金戶口平均蝕逾1.3萬元。駿隆強積金顧問指，受俄烏局勢、美國聯儲局加息影響，2月整體強積金市場出現負回報，強積金人均蝕5723元。年初至2月，強積金每人則平均蝕13267元。駿隆表示，截至2月28日，駿隆強積金綜合指數跌約2.2%，報243點。2月份三大主要指數一致下跌，股票基金指數跌約3.1%，報333點；混合資產基金指數跌2.2%，報244點；固定收益基金指數跌0.3%，報126點。歐洲受戰事影響能源價格飆升，引發陷入停滯性通脹的擔憂，歐洲股市陷入低迷。俄烏衝突亦對美股產生不確定性，但市場預計聯儲局會對利率作出上調回應，美股持續震盪。亞洲股市受油價飆升引發的高通脹影響，兩地股市則受疫情及全球風險影響。駿隆集團常務董事陳銳隆指出，高風險投資者可考慮估值較低、通脹溫和、可採取較寬鬆貨幣政策的兩地股市，趁低吸納；偏好美股的投資者需留意基金經理的選股能力。低風險投資者可考慮轉移資產至人民幣貨幣及債券基金持盈保泰。滙豐調查：港人儲蓄首期需時17年置業為許多港人的目標之一。滙豐FinFit最新調查結果顯示，受訪者預期平均需要儲蓄17年才有足夠資金繳付首期，有52%受訪者表示須有家人財政支持才能實現目標；疫情亦令他們更重視居住環境健康，如綠化環境與運動設施。滙豐去年11月訪問1500名18至64歲的香港銀行用戶。港人在今次調查中得分65（滿分為100），與2020年下半年的66分大致保持平穩。調查按「理財習慣」、「理財知識」、「理財計劃」及「網絡保安和安全」四大指標，計算受訪者評分。61%受訪者被評為「財政中等健康」（得分50至80之間），高於上次調查的54%；「財政非常健康」（得分80或以上）的佔比則由27%降至20%。在有意置業或換樓的受訪者中，41%表示會為置業避免揮霍或過度消費；39%更會主動投資以實現目標。整體而言，受訪者預期儲蓄足夠首期資金平均需要17年。調查亦指，「財政非常健康」人士能較快達到儲蓄足夠置業首期的目標，一般13年可達標；屬於「財政不健康」（得分低於50）則需時22年。疫情亦改變置業人士對物業的喜好。有三分之二受訪者表示，疫情令他們更重視居住環境健康，充足的綠化環境空間和運動設施更是重要考慮因素。隨着遙距工作變得更普及，只有19%的受訪者認為居所靠近商業區依然重要。高瞻