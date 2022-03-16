港股市值兩月蒸發9.85萬億 美股勢強 杜指勁升599點

本地股市「跌跌不休」，自第五波疫情爆發以來，港股市值蒸發約9.85萬億元。受多個負面消息影響，恒指連續兩日均大瀉逾千點，昨天失守19000點關口，收市大挫1116點，相當於5.72%跌幅。以收市報18415點計算，恒指創六年新低，以即日低位18235點來說，更是回到近十年前。以往被視為「股王」的騰訊（700）亦難逃一劫，大跌一成連「三」字頭也不保，收市報298元。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33544點，升599點；標普500指數收報4262點，升89點；納斯達克指數收報12948點，升367點。近期股市壞消息一浪接一浪，外圍有俄烏戰爭，本港則疫情肆虐連鄰近的深圳也要封城。美國證交會上周要求五隻中概股交出核數資料，否則便要除牌，觸發中概股連翻急跌禍延港股。個別股份方面，恒指重磅股騰訊以及阿里巴巴（9988）均傳出大規模裁員消息，而騰訊更可能面臨內地當局的「創紀錄」巨額罰款，「股王」也要落難。外資大行摩根大通亦不客氣，下調28隻中概股評級。恒指昨日低開600點，但內地經濟數據勝預期，曾令跌幅收窄至僅138點。其後沽壓重臨，恒指曾挫1296點低見18235點，見近10年新低，收市亦創六年新低。中概科技股受靶 騰訊穿300關自第五波疫情爆發以來，港股市值由1月底的42.1萬億元，大幅下降至昨天的32.3萬億元，蒸發約9.85萬億元。國指昨日收挫431點，報6123點；科指收跌306點，報3472點，再度破底。中概科技股繼續捱沽，騰訊失守三百元大關，阿里巴巴險守70元，收報71.25元，插近12%；京東（9618）跌10%；小米（1810）瀉7.8%；美團（3690）跌5.9%。惟「北水」繼續撈貨，昨日淨流入93.8億元，已連續15日錄得正數，累計淨流入約462億元。藍籌股幾乎全軍覆沒，只有農夫山泉（9633）及安踏體育（2020）較為硬淨，收市錄得升幅，分別逆市微升1.2%及1.1%。兩隻內房股「包尾」，龍湖（960）及碧桂園服務（6098）分別大跌15.4% 及12.8%。分析：宜避開受政策影響股份uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰認為，恒指現時嚴重超賣，市盈率約9倍，按照以往經驗，應有強力反彈，短期支持位為2016年低位18100點至18200點，而短期反彈位介乎19500點至20000點水平。投資者應避開受政策影響的股份，但可考慮新能源及傳統汽車股。