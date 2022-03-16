LME今重開鎳交易 青山控股避過強制平倉

港交所（388）旗下倫敦金屬交易所（LME）將於今日（16日）重開已暫停交易超過一周的鎳期貨買賣，每日漲跌幅設置至少5%限制，並將根據市況不斷評估該價格限制。另外，被夾空倉的鎳大戶青山控股發表聲明稱，已與由期貨銀行債權人組成的銀團達成靜默協議，銀行同意不對青山的持倉進行平倉。俄烏戰火推動鎳價空前飆升，LME隨即將鎳交易暫停6個交易日，昨日終於宣布鎳交易擬在今日恢復正常。鎳的每日漲跌幅限制「至少為5%」，並將根據實況不斷評估該價格限制。此外，LME還為其他金屬交易設置單日15%的漲跌幅限制。設價格漲跌幅限制外電報道，周一青山與幾家銀行，包括摩通、渣打以及法巴等達成臨時協議後，LME才決定恢復鎳期貨買賣。根據協議，這些銀行同意不對青山的持倉進行平倉，或對已有持倉要求追加保證金。LME認為，上述的靜默協議可降低鎳交易恢復時價格劇烈波動的風險，但未有點名青山。該所又指，正在收集鎳交易暫停前的相關信息，若評估表明有「一個或多個參與者的不當行為」導致市場崩潰，將會展開正式調查。同日青山在其微信公眾號中發佈聲明稱，青山已經與由期貨銀行債權人組成的銀團達成一項靜默協議。在靜默期內，青山和銀團將積極協商落實備用、有擔保的流動性授信，主要用於青山的鎳持倉保證金及結算需求。或展開正式調查與此同時在靜默期內，各參與的期貨銀行同意不對青山的持倉進行平倉，或對已有持倉要求增加保證金。作為協議的重要組成部分，青山應隨着異常市場條件的消除，以合理有序的方式減少其現有持倉。不過，聲明沒有詳細說明靜默協議的有效期限、正在協商的流動性授信規模，以及可能作為擔保的資產。