內地「三頭馬車」數據勝預期

內地2022年首兩月經濟運行情況勝預期，據國家統計局公佈數據，期內三頭馬車──工業、固投及零售表現均超過市場預測，基建或將成為帶動經濟發展的重頭戲。國統局發言人付淩暉表示，在宏觀政策發力及市場主體努力的共同作用下，內地1至2月經濟持續復甦，工業生產、投資及消費增長加快，進出口勢頭良好，就業物價總體穩定，為今年首季開好局奠定堅實基礎。首兩月內地規模以上工業增加值7.5%，表現優於市場預期的4%；較2021年12月加快3.2個百分點；全國固定資產投資5.08萬億元（人民幣，下同），按年增12.2%，超過預期；而同期社會消費品零售總額7.44萬億元，按年增長6.7%，同樣勝預期；較2021年12月加快5個百分點。