中生製藥料賺140億 升逾四倍

踏入3月業績報告期，繼續有公司發表盈利預告，藍籌股中國生物製藥（1177）發盈喜，預期截至去年底止年度純利按年增逾4倍，至約140億元人民幣以上，而2020年度該公司盈利為27.71億元。中國生物製藥指，去年盈利同比大幅增長主要受惠於集團主營業務表現令人滿意，年內新產品、高毛利率產品銷售佔比上升，使整體收入及毛利率同比明顯提升。另外，聯邦制藥（3933）預期2021年度錄得溢利約9.8億元人民幣，按年升39.8%。濠賭股實德環球（487）發盈喜，預期截至去年底年度錄得盈利介乎約300萬元至800萬元，而2020年度則錄得虧損約1.42億元。香港中旅國際投資（308）亦預期2021年度賺不少於1.2億元，而2020年則虧損3.91億元。