港燈純利29億升7% 料今年淨電費加價

港燈（2638）去年純利按年上升7.4%至29.3億元，經調整可供分派收入維持28.3億元，末期分派持平，為16.09仙。全年息合計持平派32.03仙，最新股息率為4.14厘。港燈主席霍建寧表示，今年燃料價格大漲，料淨電費每度電增加8.9仙。期內港燈收入按年增加9.2%至113.4億元，主要由於疫情漸趨緩和，香港商業客戶用電量上升，帶動售電量增加2.2%，至103.61億度，而期內淨電費凍結在每度電126.4仙。可供分派收入按年增加28%至11.5億元，加入酌情調整後的可供分派收入則持平至28.3億元。基本電費維持不變霍建寧指，今年基本電費維持不變，並提供每度電1仙特別回扣，但因應全球燃料價格大幅上漲，加上天然氣用量增加，令燃料調整費需要上調，因此今年淨電費每度電增加8.9仙。對於發展計劃，他表示，港燈正按照五年發展計劃，繼續以天然氣取代燃煤作為主要發電燃料，現較2005年基準年的碳排放量減少約26%，期內約50%電力來自燃氣發電，而未來數年亦會逐步增加這個比例。長遠而言，霍指，配合《香港氣候行動藍圖2050》，為整體業務以至供應鏈減碳，港燈計劃2050年前令業務營運全面達至碳中和；而中期目標則在不遲於2035年，將港燈的絕對碳排放量較2005年基準年水平降低超過50%。推進風力發電場發展他又稱，為提高可再生能源發電比例，港燈將繼續推進大型離岸風力發電場的設計及評估工作，而風力發電場建成後，將提供約4%的發電量；另一方面亦將支持政府進行氫能的應用研究。期內港燈已安裝12萬套智能電表，按年多安裝了8萬套；而「上網電價計劃」合共生產380萬度電，按年多230萬度電。