平安好醫生經調整虧損增1.7倍

平安好醫生（1833）去年收入按年增6.8%，至73.4億元（人民幣，下同），經調整淨虧損擴大1.75倍，至14.2億元。該公司主席兼首席執行官方蔚豪昨日表示，去年業務實施「戰略2.0」部署而加強投資，令盈利能力受壓，但料日後投放會逐步減少。期內平醫兩大業務中，醫療服務收入按年增8%至22.9億元，健康服務就多6.3%至50.5億元。其註冊用戶數增13.4%至4.2億戶，累計諮詢量增26.4%至12.7億人次。至於付費用戶轉化率大增19.4個百分點至24.8%；商城定單成交金額（GMV）則增11.8%至61.2億元。平醫股價下滑，首席財務官臧珞琦認為，該公司股份價值被低估，而早前已根據計劃動用5億元回購近1800萬股。