富力9.7億向遠展售倫敦項目

富力地產（2777）宣佈，其間接全資附屬翹采，以代價9570.26萬英鎊（相當於9.77億港元），向遠東發展（035）的間接全資附屬Next Talent Developments，出售英國倫敦混合發展項目R&F Properties VS（UK）全部已發行股本，及轉讓公司間貸款共不少於1.65億英鎊（16.8億港元）。翹采將有權選擇於完成後6個月，購回目標公司的全部已發行股本及公司間貸款，代價為1.06億英鎊。富力表示，預料出售事項錄得虧損約6884.5萬英鎊，所得款項淨額用於償還公司的債務及用作一般營運資金。倘公司行使購回目標公司的認購期權，預計產生的虧損將大幅減少或可能錄得收益。