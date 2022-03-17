港股顯著反彈，而在美國聯儲局議息之前，外圍股市亦顯著造好。美股杜指早段升344點，至33888點，相當於1%的升幅。標普指數早段升1.3%，納斯達克指數更升2%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34063點，升518點；標普500指數收報4357點，升95點；納斯達克指數收報13436點，升487點。匯控（005）美國預託證券價格曾見50.87港元，較香港收市價升1.67港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見399.03港元，較香港收市價升32.03港元。承接日間升勢，港股夜期繼續抽高，收市升1003點，至21126點，較恒指收市高水1039點。港股在美國的預託證券向好，騰訊（700）預託證券較香港收市升1.7%，滙豐（005）較香港收市升2%，恒指ADR報21328點，勁升1241點。俄烏和談有望取得進展，刺激歐洲3大股市周三急漲，法德兩市皆勁升逾3%。英國富時100指數收報7291.68點，升115點。德國DAX指數收報14440.74點，升523點。法國CAC指數收報6588.64點，升233點。金價下挫。紐約期金接近收市時報每盎司1915.5美元，跌14.2美元，跌幅0.73%。油價窄幅上落，紐約期油晚上升近1%，至每桶97.4美元。港息或會滯後於美息美國聯儲局今早香港時間凌晨時分結束一連兩天的議息，並公佈議息結果，市場普遍預料聯儲局將加息0.25厘。有市場人士預計，聯儲局今年或會加息3次，而港息或會滯後於美息上升。聯儲局主席鮑威爾早前表示，俄烏戰事引發市場動盪，為避免增加不確定性，傾向以上調0.25厘的步伐開啟加息周期，而非半厘。芝商所（CME）FedWatch工具昨日數據亦顯示，市場預計聯儲局今次會議加息四分一厘（即加息至0.25%至0.5%區間）的機率高達96.3%。恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，聯儲局全年加息三次、合共0.75厘的機會較高。他指，俄烏戰爭推高國際大宗商品價格，進一步惡化美國通脹，美國3月的消費者物價指數（CPI）有機會破8%的關口，增加聯儲局加息壓力。加息一厘對政府負擔大部份大行如高盛預料，聯儲局今年內將加息七次，但溫灼培估計美國最多只會加息四次。他解釋，目前美國債務高達30萬億美元，若加息1厘，美國政府每年便須額外償還3000億美元利息，將對美國政府造成沉重負擔。此外，目前美國經濟數據表現較佳，主要是由寬鬆的財政及貨幣政策支持，一旦收緊政策及加息，美國經濟或會轉差，故估計聯儲局加息四次、合共1厘的可能性較低，而全年加息三次的機會較高。