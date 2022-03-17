杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34063點，升518點；標普500指數收報4357點，升95點；納斯達克指數收報13436點，升487點。
匯控（005）美國預託證券價格曾見50.87港元，較香港收市價升1.67港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見399.03港元，較香港收市價升32.03港元。
承接日間升勢，港股夜期繼續抽高，收市升1003點，至21126點，較恒指收市高水1039點。
港股在美國的預託證券向好，騰訊（700）預託證券較香港收市升1.7%，滙豐（005）較香港收市升2%，恒指ADR報21328點，勁升1241點。
俄烏和談有望取得進展，刺激歐洲3大股市周三急漲，法德兩市皆勁升逾3%。英國富時100指數收報7291.68點，升115點。德國DAX指數收報14440.74點，升523點。法國CAC指數收報6588.64點，升233點。
金價下挫。紐約期金接近收市時報每盎司1915.5美元，跌14.2美元，跌幅0.73%。油價窄幅上落，紐約期油晚上升近1%，至每桶97.4美元。
港息或會滯後於美息
美國聯儲局今早香港時間凌晨時分結束一連兩天的議息，並公佈議息結果，市場普遍預料聯儲局將加息0.25厘。有市場人士預計，聯儲局今年或會加息3次，而港息或會滯後於美息上升。
聯儲局主席鮑威爾早前表示，俄烏戰事引發市場動盪，為避免增加不確定性，傾向以上調0.25厘的步伐開啟加息周期，而非半厘。芝商所（CME）FedWatch工具昨日數據亦顯示，市場預計聯儲局今次會議加息四分一厘（即加息至0.25%至0.5%區間）的機率高達96.3%。
恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，聯儲局全年加息三次、合共0.75厘的機會較高。他指，俄烏戰爭推高國際大宗商品價格，進一步惡化美國通脹，美國3月的消費者物價指數（CPI）有機會破8%的關口，增加聯儲局加息壓力。
加息一厘對政府負擔大
部份大行如高盛預料，聯儲局今年內將加息七次，但溫灼培估計美國最多只會加息四次。他解釋，目前美國債務高達30萬億美元，若加息1厘，美國政府每年便須額外償還3000億美元利息，將對美國政府造成沉重負擔。此外，目前美國經濟數據表現較佳，主要是由寬鬆的財政及貨幣政策支持，一旦收緊政策及加息，美國經濟或會轉差，故估計聯儲局加息四次、合共1厘的可能性較低，而全年加息三次的機會較高。