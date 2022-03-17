沙特售華石油 擬改人幣計價

俄烏戰事或加速人民幣國際化，據《華爾街日報》報道，沙特正在與中國政府積極談判，將其向中國出售的部份石油以人民幣計價，此舉將削弱美元在全球石油市場主導地位。同時中國國務院金融委會議大幅提振市場情緒，人民幣兌美元在岸價收市大漲335點子，報6.3465。報道指引述消息人士透露，沙特與中國就人民幣計價的石油合同進行的談判已經斷斷續續進行六年，但今年卻加速談判進程，因為沙特方面對美國幾十年來為保衞該國所做的安全承諾愈來愈不滿意。報道指，中國購買沙特出口的25%以上的石油。若以人民幣計價，將大大提升人民幣地位。沙特還在考慮將人民幣計價的期貨合約，即所謂的「石油人民幣」（petroyuan），納入沙特阿拉伯石油公司（Aramco）的定價模式。