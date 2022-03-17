沙特售華石油 擬改人幣計價

報道指引述消息人士透露，沙特與中國就人民幣計價的石油合同進行的談判已經斷斷續續進行六年，但今年卻加速談判進程，因為沙特方面對美國幾十年來為保衞該國所做的安全承諾愈來愈不滿意。
報道指，中國購買沙特出口的25%以上的石油。若以人民幣計價，將大大提升人民幣地位。沙特還在考慮將人民幣計價的期貨合約，即所謂的「石油人民幣」（petroyuan），納入沙特阿拉伯石油公司（Aramco）的定價模式。
Omicron疫情在高水平橫行，更多長者染疫身亡。昨日亞博館先後有四名入住長者暈倒，三人其後離世。有議員指，亞博館內不少長者缺乏自理能力，急需人員貼身照顧，不少家屬都對長者入住亞博後的狀況，憂心忡忡。...
2022-03-17
內地新冠疫情反彈，深圳「封城」一周，部份居民要禁足，令居民生活發愁。網上瘋傳一段暖心片段，一群防疫人員夜晚開辦「演唱會」，在樓宇下獻唱歌曲《李白》，雙手擺動，為居民加油打氣，同時紓解其緊張情緒。深圳前...
2022-03-16
俄軍入侵烏克蘭，戰事踏入第三周。烏軍昨天炸毀俄軍直升機及擊斃一名少將，俄軍則步步進逼首都基輔，並佔據一間醫院，挾持四百多名作人質。俄烏激戰，烏軍報捷訊，在第二大城市哈爾科夫國際機場炸毀至少三架俄軍直升...
2022-03-17
股市不穩，二手頻錄減價成交，據《星島地產網》報道，美聯物業區域經理王偉健表示，元朗世宙3座高層A室，面積643方呎，三房套間隔，因為屋苑毗鄰港鐵朗屏站，附近有商場，配套完善，單位輕微減價不足2%至93...
2022-03-17
港股顯著反彈，而在美國聯儲局議息之前，外圍股市亦顯著造好。美股杜指早段升344點，至33888點，相當於1%的升幅。標普指數早段升1.3%，納斯達克指數更升2%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報3406...
2022-03-17
巴塞隆拿射手奧巴美揚加盟以來入球停不了，更獲教練沙維盛讚是上天送給球隊的禮物。此子上周四歐霸十六強首回合主場對加拉塔沙雷僅後備上陣，巴塞即被守和0:0，今晚次回合作客勢復任正選，有力領軍撕破對手防線晉...
2022-03-17
諸葛紫岐（Marie）自2012年嫁畀Neway二公子薛嘉麟後育有兩子，一直過住闊太生活。不過近年受幾波疫情影響，老公啲卡拉OK生意都幾濕滯，不過睇嚟對兩公婆嘅生活冇太大影響。日前《頭條日報》記者撞到...
2022-03-17
昨天三百多名內地醫護人員整齊列陣，跨境來港，參與救治本港新冠患者的重要任務，令港人寄予厚望。現在最重要的工作是，拯救確診病人的生命，過程之中，需要內地與本港人員充份的協調，良好的溝通，並做好監察，以激...
2022-03-17
莫雷拉昨晚憑蔡廄「金剛福星」、沈廄「包裝風雲」、羅廄「萬眾力得」和「伊臣」四W，並於第七場後提前成為騎師王。練馬師方面，除了羅富全起孖，呂健威則憑「陽明高高」和「精選威」梅開二度。莫雷拉昨晚表現出色，...
2022-03-17