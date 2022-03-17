中央力撐港股奇蹟日 報復性反彈1672點

國務院副總理劉鶴出口術維穩，內地監管部亦醞釀聯手打擊惡意沽空機構，加上傳內地資金入市夾淡倉，令港股昨日出現「大奇蹟日」，全日升百分之9.08%，或1672點，為歷來第四大單日上漲點數，收市報20087點，成交激增至3097億元，亦是史上第四大成交。恒指昨日午後一口氣成功收復一萬九及二萬點關口，高位見20120點，升幅達9.26%，是2008年10月30日急升12.82%後的最大升幅，隨後於高位整固，最終全日升逾9%或千六點。港股市值水漲船高，急彈一成，至3.58萬億元。恒指夜期昨日尾段報20822點，升699點，較昨日恒指收市高水735點。有市場人士透露，港匯從周二上午十點開始轉強，顯示或有資金流入，包括中資及長線看好中國前景的外資的資金，擬向大舉沽空港股一段時間的炒家進行夾倉。該人士須指，昨日的夾倉動作過大，可能是因為之前沽得太嚴重，市場想製造一次較大的反彈。不過，反觀一九九八年、二○○八年等金融危機時，港股每次跌超千點以上，出現大幅反彈的機會都比較高，所以昨有報復式反彈亦不足為奇。另外，亦有可能部份基金之前部署俄羅斯市場損手太多，只能選擇同屬半個新興市場的香港尋找其他投資機會，不料牽一髮而動全身，夾硬平了香港的淡倉，造成了昨日大升逾千六點的盛況。中概股爆升 京東藍籌最省鏡在港上市中概股過去幾天急跌後，昨日掉頭狂飆，京東（9618）急揚近三成六，為最佳表現藍籌股；阿里巴巴（9988）漲兩成七；萬國數據（9698）爆升四成八；嗶哩嗶哩（9626）急升逾四成；網易（9999）升百分之二十三點四；百勝中國（9987）彈一成六。其他科網股受帶挈下炒高，科指成份股全線報捷。美團（3690）上揚三成二；騰訊（700）急升超過兩成三；小米（1810）漲近一成七；快手（1024）漲逾三成四。