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日報新聞 > 金融

LME期鎳「系統故障」 復市後再急停

2022-03-17 列印
■LME鎳期貨周三復市，但交易甫重啟便因「系統錯誤」被逼再次暫停。
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港交所（388）旗下倫敦金屬交易所（LME）在當地周三（16日）恢復鎳期貨交易，並首度實施5%的升跌幅限制，但交易重啟後，僅僅數分鐘，便因「系統錯誤」令交易被逼再次暫停。有交易員批評，情況一團糟，認為市場將考慮離開LME。
  LME昨日在當地早上8點重啟停市一周的鎳期貨交易，一開市就跌停5%，但因系統錯誤，導致少量交易低於下限的叫價，因此要再次停止鎳期貨交易。資料顯示，在停牌前只有206手或1236噸鎳易手，作價大多以每噸45590美元的限價進行，但其中數筆交易的價格低於5%的限制。




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