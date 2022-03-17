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遠東宏信賺55億增兩成

2022-03-17 列印
遠東宏信副主席兼行政總裁孔繁星(中)。
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遠東宏信（3360）公佈，截至去年底止年度，純利按年升20.47%，至55.12億元（人民幣．下同），每股基本收益為1.36元；派末期息每股0.42港元。期內，收入總額336.44億元，按年增長15.85％；毛利按年升15.01%至172.12億元，毛利率為51.16%，按年跌0.37個百分點。
  該公司去年淨利息差為3.21%，按年升0.36個百分點。淨利息收入按年升21.05%，同時其生息資產平均餘額按年增加13.99%，導致期內淨利息收益率按年升0.23個百分點至4.06%。平均資產回報率為1.96%；平均權益收益率達到14.57%。




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