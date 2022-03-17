遠東宏信賺55億增兩成

巴塞隆拿射手奧巴美揚加盟以來入球停不了，更獲教練沙維盛讚是上天送給球隊的禮物。此子上周四歐霸十六強首回合主場對加拉塔沙雷僅後備上陣，巴塞即被守和0:0，今晚次回合作客勢復任正選，有力領軍撕破對手防線晉...

2022-03-17