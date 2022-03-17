長建經調整純利增22% 電能賺61億派息保持

長江基建（1038）昨日派發截至去年底止年度成績表，期內賺75.2億元，按年增長近3%，如撇除英國業務非現金遞延稅項支出及前年出售項目的一次性收益，調整後的純利則大升22%。末期息增加1%至1.81元，全年派息每股2.5元，連續25年增長，現股息率約5厘。長建主席李澤鉅表示，英國及澳洲目前通脹高企，旗下受規管業務可帶來更高收益。長建去年度收入按年增6.2%，至407.3億元，期末來自營運的現金流為84億元，按年增加8%，創歷史新高。李澤鉅在業績報告中指出，其財務實力雄厚，正處於有利位置進行符合投資策略及條件的收購，加上可繼續夥拍同系成員的長實及（113）電能（006），更添把握新機遇的策略性優勢。李澤鉅續稱，疫情依然反覆及充斥不明朗因素，但長遠而言，普遍對疫情逐步改善抱審慎樂觀態度，而隨著環保需求日益逼切，長建的增長和擴展機遇正迅速湧現。對於業務前景，他指，大多數受規管業務近期已完成規管重設安排，將在未來數年提供可預期的穩定收入。他又稱，英國及澳洲目前通脹高企的形勢，長建的受規管業務可帶來更高收益及更穩固的資產基礎，尤其在監管制度下，業務的受規管資產基礎，乃決定未來回報的關鍵因素之一。受規管業務收益佳長建旗下電能實業（006）昨公佈，去年度純利按年增0.2%，至61.4億元，末期息持平派2.04元，全年股息增0.4%至2.82元，現股息率5.67厘。主席霍建寧表示，燃煤和天然氣售價波動，對全球能源業今年表現造成一定影響，會維持着眼於投資受規管基建業務。電能期內收入12.76億元，按年微升0.5%，計及合營及聯營公司的溢利貢獻並減去虧損後，全年純利為61.4億元，略增0.2%，若撇除英國業務的非現金遞延稅項相關支出及前年出售項目的一次性收益，調整後盈利則上升10%。