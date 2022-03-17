嗶哩擬棄第二上市 轉為港美雙重掛牌

自美國證交會公佈5隻中概股面臨除牌危機以來，除股市大幅波動外，亦加快中概股回港上市步伐。嗶哩嗶哩（9626）成為首家計劃把香港上市地位，由第二上市轉為雙重主要上市的公司。嗶哩嗶哩發公告指，爭取自願轉換至在香港聯交所主板雙重主要上市，並已授權高層管理人員着手進行所需手續。嗶哩嗶哩公佈，爭取自願轉換至在聯交所主板雙重主要上市，並授權公司高層管理人員進行相關籌備工作，以及着手進行所需手續，以完成主要上市轉換事項。成事後，該公司將為於聯交所及納斯達克雙重上市的公司，其Z類普通股及美國存託股將視乎情況而定，繼續在兩個證券交易所內買賣，且可以繼續互相轉換。