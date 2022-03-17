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特步全年多賺77% 今年銷售料增三成

2022-03-17 列印
■特步去年度股東應佔溢利9.08億人民幣，按年升77.1%。
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特步國際（1368）昨日公佈截至去年底止年度業績，股東應佔溢利為9.08億元（人民幣，下同），按年升77.1%。每股盈利36.35分，末期息增派8成至每股13.5港仙。該公司主席兼行政總裁丁水波表示，今年首兩個月零售流水增長與三成，有信心完成今年銷售增長為25至30%的目標，及上半年主品牌銷售增長35至40%目標。該股昨日績後收報10元，大升近23%。
  該公司於期內，收入100.13億元，按年升22.5%；毛利率41.7%，按年升2.6個百分點。當中，鞋履收入按年升17.5%，至59.3億元；服裝收入按年升31%，至38.9億元。

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