油價急升近7% 重上100美元關 加息獲消化 杜指升417點

市場繼續觀望烏克蘭局勢發展，油價金價上升，美股周四早段窄幅上落，中資科技股在美股市場繼續受壓。杜指早段曾跌167點，至33896點，跌幅0.49%。標普指數曾升0.32%，納斯達克指數跌0.89%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34480點，升417點；標普500指數收報4411點，升53點；納斯達克指數收報13614點，升178點。滙控（005）美國預託證券價格曾見51.83港元，較香港收市價升0.63港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見381.81港元，較香港收市價跌8.19港元。騰訊（700）預託證券早段較香港收市跌3%阿里巴巴（9988）在美股市場較香港跌超過6%。分析師指出，市場繼續觀望烏克蘭局勢發展，以及美國息口前景。聯儲局一如預期加息0.25厘，符市場預期，為自2018年12月以來首次調高利率。主席鮑威爾表示，持續加息是恰當的行動，因為通脹仍遠高於2%的長期目標，又說就縮減資產負債表計劃的討論取得良好進展，局方最快在5月開始縮表。恒指兩日反彈逾3086點數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數達21.4萬人，按周減少1.5萬人。美國2月新屋動工升6.8%，以年率計為176.9萬間，市場預期為170萬間。紐約期油周四晚急升近7%，至每桶101.8美元，重上100美元大關，紐約期金升近2%。港股連續兩日大成交反彈，恒指昨日再飆1413點，升幅達7%，以全日最高位21501點收市，恒指兩日累計報復式反彈逾3086點，為歷來最大連續兩日升幅，一口氣收復前兩周跌幅，科網、內房、物管及醫藥股等都見資金追捧，多隻重磅股都升最少一成。分析預期，港股最壞時刻已過，短期仍有上升空間，料恒指可重上21800點水平。雖然內房債務、新經濟監管及地緣政治等市場風險未有消失，但相信不會出現戲劇性大跌市。