余偉文：港匯穩定未見異常

港股近日極為波動，連日以過千點上落，而港匯兌每美元周初跌至7.83即反彈，昨日更升上7.81水平。金管局總裁余偉文表示，港元匯率穩定，未察覺資金流動有異樣，亦無跡象顯示有大規模沽空或衝擊港元，股票市場交易維持順暢正常。對於港匯未來走向，余指難準確預測。余偉文在《匯思》撰文指，近日環球金融市場非常波動，投資者避險情緒高漲。烏克蘭局勢前景未明、油價波動以及通脹持續升溫等，引致金融和資產市場出現震盪。作為國際金融中心和細小而開放的經濟體，香港自然難以獨善其身。然而，他指香港的金融體系底子雄厚，足以抵禦外在因素引發的市場震盪。自烏俄局勢升級以來，港元市場如常有序運作，港元匯率穩定，未察覺資金流動出現異常情況，亦無跡象顯示有大規模沽空或衝擊港元；股票市場雖隨外圍市況大幅波動，但市場交易維持順暢正常。