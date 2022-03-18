長和長實疫下業績穩健 李澤鉅：有大型併購優勢

長和系昨日派發去年度成績表，長和（001）及長實（1113）在面對疫情下，仍分別按年多賺15%及30%，增派末期息9%及23%，至每股1.86元及1.79元。長和主席李澤鉅對疫下長和的「壓力測試」感滿意，並說：「測試是沒有100分的，但已相當高分」。並指長和有優勢進行大型併購，強調長和身為一家跨國企業，投資項目只會講求資產質素及回報。他又開腔反駁長實在中國賣樓是撤資的說法，認為有關質疑「老土啲喇喎」，指出長實是地產商，賣樓是日常業務，不應叫撤資，反問「正如一間公司做製衣，有冇可能只製唔賣？」並說：「賣樓是我們本業，所以賣樓不是撤資。」他重申，全世界很多成功企業的業務都不分國界，「香港、中國是我們的家鄉，多多少少也有些感情因素，但我們仍是要看盤數。」稱撤資指控「老土」李澤鉅表示，去年疫情是對長和系一次壓力測試，要應對多變的經濟環境及業務挑戰，對於這份成績表感到滿意，反映了整個集團的資產優質，地域分散，財政狀況可以抵禦風浪，「壓力測試冇話100分，都幾高分。」並指旗下很多生意都已穩定回升，尤其是碼頭及零售業，EBIT（除息稅前盈利） 分別升60%和14%。他又稱該集團「襟捱」，「冇人想捱，但大風大浪捱得起係能力表現」，現時在「世界辛苦」時，長和系的現金充足、負債率低，有資格及優勢擴展，可進行大型併購。現金充足 負債率低最近長和系不斷出售英國資產，惹外界關注投資策略，李澤鉅就表示，身為跨國企業，「成個長江集團DNA都係全球公司，全世界都可以話係我哋本地市場」，指其每天都面對很多投資選擇，項目涉及不同地域及行業，強調只會考慮兩大準則，即優質資產及良好回報，而不應受某個市場所限。