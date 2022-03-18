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中電信料今年資本開支930億

2022-03-18 列印
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中國電信（728）公佈，截至去年底止年度，純利按年升24.4%，至259.48億元（人民幣，下同）；每股基本淨利潤0.31元，派末期股息0.17元。中國電信董事長兼首席執行官柯瑞文預告，今年公司資本開支為930億元，按年升約7%，並指現時公司處於重要發展機遇期，故基礎設施的投入要保持適度的超前。

柯瑞文又指，投資會出現結構性變化，今年5G資本開支按年下降10.5%，產業數字化資本開支則按年升62%，佔比由去年19.9%升至30%，主要用於數據中心（IDC）及雲運算技術。另外，投資增幅要較今年收入及淨利潤的增幅低，預料投資佔收比例將持續下降。他又提到，今年全年目標移動用戶淨增1500萬戶。

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