柯瑞文又指，投資會出現結構性變化，今年5G資本開支按年下降10.5%，產業數字化資本開支則按年升62%，佔比由去年19.9%升至30%，主要用於數據中心（IDC）及雲運算技術。另外，投資增幅要較今年收入及淨利潤的增幅低，預料投資佔收比例將持續下降。他又提到，今年全年目標移動用戶淨增1500萬戶。
中電信料今年資本開支930億
柯瑞文又指，投資會出現結構性變化，今年5G資本開支按年下降10.5%，產業數字化資本開支則按年升62%，佔比由去年19.9%升至30%，主要用於數據中心（IDC）及雲運算技術。另外，投資增幅要較今年收入及淨利潤的增幅低，預料投資佔收比例將持續下降。他又提到，今年全年目標移動用戶淨增1500萬戶。
舉債苦撐 疫情終會過去 新任總經理 誓讓天星小輪發亮
第五波疫災，公共交通載客量劇減，天星小輪備受衝擊。天星小輪日前公佈舉債營運，負債至二○四七年亦未必能還清，已淪為負資產，陷入「山窮水盡」。該公司新任總經理周卓賢指，發出這篇另類新聞稿，是他與團隊的共同...
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深圳防疫人員夜開 「演唱會 為居民打氣緩解緊張情緒
內地新冠疫情反彈，深圳「封城」一周，部份居民要禁足，令居民生活發愁。網上瘋傳一段暖心片段，一群防疫人員夜晚開辦「演唱會」，在樓宇下獻唱歌曲《李白》，雙手擺動，為居民加油打氣，同時紓解其緊張情緒。深圳前...
2022-03-16
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烏兒童劇院遭俄軍炮擊 拜登首斥普京為「戰犯」
俄軍向烏克蘭多個城市施襲。一間在地上寫上兒童字眼的劇院遭炮擊，不少人被埋瓦礫下，亦有排隊領麵包的平民遭射擊。俄羅斯否認針對平民，但美國總統拜登首度斥責俄總統普京為「戰犯」。俄烏戰事至今造成至少二千四百...
2022-03-18
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屋苑頻錄上車客入市個案
樓市減價成交增，頻現上車客入市個案，據《星島地產網》報道，中原高級資深區域營業董事謝秋儀表示，荃灣灣景廣場中層G室，面積530方呎，原則三房，現為兩房間隔，單位去年底叫價995萬元，近日降價至915萬...
2022-03-18
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油價急升近7% 重上100美元關 加息獲消化 杜指升417點
市場繼續觀望烏克蘭局勢發展，油價金價上升，美股周四早段窄幅上落，中資科技股在美股市場繼續受壓。杜指早段曾跌167點，至33896點，跌幅0.49%。標普指數曾升0.32%，納斯達克指數跌0.89%。杜...
2022-03-18
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尼維斯長傳冠英超 狼王導航
狼隊中場魯賓尼維斯今季英超化身長傳之王，其招牌遠射亦時有斬獲，帶領球隊二連捷。今晚聯賽獨腳戲主場迎戰防守不穩的列斯聯，此子可望為球隊創造源源不絕的射門機會力爭三分，主勝可作過關膽。（Now621台周六...
2022-03-18
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涉「起飛腳」被落案下周二提堂 薛影儀戴好口罩 派物資心情冇影響
上周五中午12時，有讀者報料指影到「亞視一姐」薛影儀（阿儀）快步出入元朗警署，讀者形容當時阿儀神色凝重，身旁女子（應是經理人）則邊行邊講電話，兩人表現相當緊張。經《頭條日報》記者了解，原來阿儀因去年九...
2022-03-18
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李一飄 - 疫情終會退 特色企業必須撐到底｜社論
新冠肺炎疫情，纏擾全球兩年多，多國疫情都反反覆覆，病毒對世人的侵害，堪比歐洲的黑死病和在全球大流行的西班牙流感。但不論這場瘟疫的殺傷力多嚴重，人類歷來都依靠醫學科技，最終都能夠戰勝病魔。現在，不少地區...
2022-03-18
- 林建岳博士 - 經民聯推視像諮詢助市民抗疫｜香港美事
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羅富全包辦第六口孖寶 呂健威梅開二度 莫雷拉四W做番騎師王
莫雷拉昨晚憑蔡廄「金剛福星」、沈廄「包裝風雲」、羅廄「萬眾力得」和「伊臣」四W，並於第七場後提前成為騎師王。練馬師方面，除了羅富全起孖，呂健威則憑「陽明高高」和「精選威」梅開二度。莫雷拉昨晚表現出色，...
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