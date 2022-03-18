嘉里建設純利104億 派息升1.7倍

嘉里建設（683）截至去年12月底止年度純利為103.6億元，同比增長92%。每股盈利7.11元；擬派末期息每股0.95元，全年合共派息3.65元，按年升1.7倍。主席黃小抗表示，眼下國際地緣政治緊張、疫情蔓延等，令房地產業面臨嚴峻的宏觀經濟環境，但內地監管機構正放寬該行業的融資渠道及下調房貸利率等，相信內地及香港的房地產業接下來能朝着健康的方向發展。該公司去年底在內房政策收緊的背景下，仍然參與上海市中心10幅綜合發展地塊項目的招標，黃小抗指，多年來將上海作為重點發展區域，在當地市場已有成熟的項目及團隊管理經驗，有一定的把握。