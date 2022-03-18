富力料無力兌付下月到期債券

部份內房債務處置仍棘手，富力地產（2777）預計無法兌付一筆於下月到期的境內債券，擬於近期與債券持有人就債券展期事宜進行溝通；力高集團（1622）遭國際評級機構惠譽下調評級至「C」；正榮地產（6158）公佈，公司未有在本月15日結束時屆滿的寬限期內贖回多隻優先永續資本證券。本次富力計劃展期的債券為「16富力04」，一筆將於4月7日到期6.7厘餘額19.5億元的人民幣債。目前展期方案尚未最終確定。富力在上交所公告稱，近期公司相關債券成交價格出現異常波動，經核查公司不存在未充份履行訊息披露義務情形。由於外部金融形勢、市場環境變化及公司債到期兌付等原因，公司階段性面臨流動性困難，正持續積極措施籌措資金。