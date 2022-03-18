港首季出口指數挫12.5點

香港貿發局公佈今年首季香港出口指數為24.7，較上季下挫12.5點；其中，鐘錶業最為悲觀，指數為19.7；而機械業則急跌19.1點至25，跌幅為各主要行業之最。相比之下，玩具業上升8.5點至33.5，最為樂觀，且是出口指數唯一呈現升勢的行業。貿發局研究總監范婉兒表示，去年第三季和第四季的出口指數分別為39與37.2，指數至今連續三季收縮，清楚反映短期出口增長前景進一步轉淡。對於指數連續三季收縮，貿發局經濟師嚴穎彤則表示，幾乎所有行業及所有出口市場的信心指數都錄得負增長，反映出口商對短期前景感到悲觀，在多個主要行業，出口商的態度仍極為審慎；其中，鐘錶業最為悲觀，指數為19.7。