中環IFC外望——李澤鉅呻WFH令雙眼變矇

持久疫情之下，市民都習慣WFH（在家工作）模式，「小超人」李澤鉅（Victor，圖左）都不例外，但昨日他大呻長期對電子屏幕令雙眼變矇，「我諗全香港一半人隻眼都矇咗」，WFH亦分不清生活及工作。Victor昨日參與長和系線上業績發布會時，不時在「眼眨眨」、托眼鏡，又會哄前觀看電腦畫面，雖然談吐中氣十足，但面容顯得有點倦意。他向傳媒解釋，是因為長期面對電子屏幕，令雙眼疲勞，「矇晒，我諗全香港一半人隻眼都矇咗！」他又呻，因為已習慣了WFH，沒有既定上班時間，令他「唔識收工。」查實最近Victor身體曾經抱恙，辭謝出席二月由中聯辦舉行的香港社會各界抗疫視像會議，當時他因為出現咳嗽症狀、聲音沙啞，在第五波疫情下引起外界擔心，最終接受新冠病毒測試後，確診是陰性。不過，長實集團都有響應政府號召，推出一系列措施助港人抗疫。國泰航機停止飛越俄國領空路透引述國泰航空（293）聲明指出，目前停止飛越俄羅斯領空的飛行路線。國泰表示，內部會定期檢討飛行路線，也會參考外部單位提供的資訊，目前不飛越俄羅斯領空。報道未有提及國泰航空何時開始停止飛越俄羅斯領空。據航班飛行軌跡追蹤網站FlightRadar24的資料顯示，國泰航空從香港飛往德國法蘭克福的航班CX289，今天避開俄羅斯領空，而是沿着一條比最近一次航班更偏南、更遠的飛行路線；而中國的航空公司則仍持續借道俄國領空。自俄國揮軍侵略烏克蘭後，愈來愈多亞洲航空公司避免飛越俄國領空，目前包括南韓大韓航空、日本的全日空及日航，以及新加坡航空等。歐洲的航空公司則因歐洲與俄國相互關閉領空，目前也已停止飛越俄國。高瞻