港股坐「過山車」 全周累漲853點

港股經歷日前「過山車」式上落後，昨日好淡角力，恒指兩天累升逾3000點後回吐，低開268點後進一步下探，曾跌579點，短暫失守二萬一關低見20922點，午後A股由跌轉升，帶動港股大反撲，恒指一度站上21646點兩周高位，但未能乘勝追擊，最終跌88點，收報21412點，大市總成交2366.84億元。全周累計，恒指累漲853點或4.18%，為2020年11月以來最大單周漲幅，高低波幅達3410點。北水本周吸資力度巨大，累計吸水263.5億元，單計上周五則錄得淨流入28.2億元。華盛証券證券分析師聶振邦表示，中美資金大混戰或暫告一段落，不過要留意中國短期可能見負面消息，淡友會伺機反撲。現時市場關注中美元首會談，美國要迫中國表態，到底是否與其站在同一陣線制裁俄羅斯，這令下周一港股表現有很大不確定性。科技股回吐 金融股撐市昨日大市主要由金融股支撐，平保（2318）績後揚4.8%，收報57.95元，為表現最佳藍籌股；國壽（2628）升2.3%；建行（939）升1.4%；滙控（005）升0.4%。科技股普遍回吐，騰訊（700）跌2.3%，阿里（9988）跌3.6%；小米（1810）跌3%；美團（3690）跌2.5%；京東（9618）急跌4.2%。聶振邦續指，恒指仍收高於二萬一，升勢暫未確認已被破壞，恒指要連續兩天或以上收高於二萬二點，才可確認企穩20天線，視為有力續升信號。另可留意二萬一是關鍵，若見連續兩天失守收市，要有下周下試20500點心理準備。英皇證券研究部總監陳錦興則認為，港股以全周走勢看現已轉為回穩升市格局並於區間上落，昨日大市雖見獲利回落，但波幅已有所收窄，相信恒指於18300點附近已見短期底部，再試此水平機會不大，後市料暫於20500至22000點間消化。此外，中證監公告，當前正會同相關部委，進一步深入推進基礎設施REITs（房地產信託基金）試點，完善制度機制，拓寬試點範圍。中證監指，正指導交易所抓緊制定REITs擴募規則，將適時徵求市場意見，亦會同相關部委研究推動保障性租賃住房REITs試點工作，盡快推動項目落地。