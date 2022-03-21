中美元首對話利好氣氛 中概股抽高 恒指料續彈 闖22000關

港股上周先急跌後反彈，周五稍為喘定收報21412點。中美元首展開對話，及後美股表現造好，加上核數底稿爭議有望解決，在美國上市的中概股持續抽高。夜期較恒指收市高水698點，新加坡場外期指升670點，按重磅股的預託證券（ADR）走勢推算，港股亦可高開超過600點。根據外圍走勢，港股今天有機會挑戰22000點關口。市場分析指，投資者期望中美談判可有效緩和俄烏局勢，有利市場投資氣氛。另外，美股上周五向好，杜指升274點，報34754點；標指升51點，報4463點；納指升279點，報13893點。阿里美團ADR齊造好港股上周五跌88點，大市成交2366億元。全星期計累漲858點，結束連跌4周走勢。夜期升685點，收報22110點，高水698點，新加坡場外期指以及美國預託證券亦反映有超過600點升幅。重磅股在美股市場造好，阿里巴巴（9988）在美股市場收市報108.3美元，折算為105.93港元，較上周五香港收市升7.7%，並升穿100元大關。騰訊（700）預託證券較香港收市升6.2%，美團（3690）預託證券較香港收市升近8%。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，市場期望中美談判可有效緩和俄烏緊張局勢，有利市場投資氣氛，故今日港股有好大機會高開，未來一周港股波幅在300點至500點之間，市場焦點將繼續聚焦於中美談判結果與企業業績表現。港股夜期及外圍期指大升，他認為，主要由於市場對中美談判結果感到樂觀，同時俄烏戰爭局勢稍微緩和，談判有所進展所致。香港股票分析師協會理事曾永堅表示，港股在上周反彈後並未有大幅度回調，某程度上是市場對於中美會談有良好預期，預料恒指短期內將在21000點至22000點間進行鞏固。他又指，聯儲局加息結果與市場預期一樣，現時市場比較關注俄烏局勢發展，以及西方國家對於俄羅斯制裁而引發的能源、糧食價格高企的情況何時才能紓緩，因為這直接影響美國未來通脹走勢。騰訊周五派京東作股息另外，騰訊將於本周五派發京東（9618）股份作中期股息，曾永堅預料，京東短期內或有拋售壓力，並認為這是京東短期內面對的最主要不利因素。他指出，騰訊股東或不需要在其投資組合中持有太多同類型的股份，這構成京東短線的拋售威脅。