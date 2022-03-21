何猷龍旗下黑桃資本 發起SPAC申請港上市

「小賭王」何猷龍旗下的黑桃資本成為本港第11家入表的特殊目的收購公司（SPAC），上周第一隻SPAC已在香港上市。港交所（388）指，至今已收到10家SPAC上市申請，反應踴躍。有分析指，以SPAC上市是大趨勢，或會有愈來愈多的高科技前瞻性的公司以此形式來港上市。何猷龍旗下家族辦公室黑桃資本昨日夥拍中銀資管作為共同發起人，發起SPAC，已在港交所遞交上市申請，成為本港第11家入表的SPAC，瑞銀為獨家保薦人。該SPAC計劃集中娛樂、生活方式、醫療保健相關行業，以及專注於大中華區智能技術、品牌、產品或服務，以及媒體的公司。港第11家SPAC入表港交所於今年1月起開始接受SPAC的申請，上周五第一隻SPAC Aquila Acquisition（7836）已上市，由於只有專業投資者可以買賣，無散戶下首掛交投淡靜，上市首日僅得3宗成交，收跌3.2%，報9.68元；港交所回應，截至本月17日，已收到10家SPAC的上市申請，認為市場對上市新途徑反應踴躍、需求殷切，又指交易所的SPAC上市制度開闢上市的新途徑，亦令香港市場的上市產品種類更豐富多元。另一方面，力高集團（1622）旗下物業管理公司力高健康生活已通過港交所聆訊，並提交聆訊後資料集，農銀國際為其獨家保薦人。據其資料顯示，其在去年6月首次申請IPO招股書失效後，於去年12月再次遞交招股書；該公司截至去年12月底，去年純利3410萬元人民幣，按年減少18.9%。九方財富遞表申上市同時在線投資決策解決方案提供商九方財富控股，於前日港交所提交上市申請書，獨家保薦人為中金公司，陳文彬及與其一致行動人士持股73.85%，為其主要股東。