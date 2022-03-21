何猷龍旗下黑桃資本 發起SPAC申請港上市

何猷龍旗下家族辦公室黑桃資本昨日夥拍中銀資管作為共同發起人，發起SPAC，已在港交所遞交上市申請，成為本港第11家入表的SPAC，瑞銀為獨家保薦人。該SPAC計劃集中娛樂、生活方式、醫療保健相關行業，以及專注於大中華區智能技術、品牌、產品或服務，以及媒體的公司。
港第11家SPAC入表
港交所於今年1月起開始接受SPAC的申請，上周五第一隻SPAC Aquila Acquisition（7836）已上市，由於只有專業投資者可以買賣，無散戶下首掛交投淡靜，上市首日僅得3宗成交，收跌3.2%，報9.68元；港交所回應，截至本月17日，已收到10家SPAC的上市申請，認為市場對上市新途徑反應踴躍、需求殷切，又指交易所的SPAC上市制度開闢上市的新途徑，亦令香港市場的上市產品種類更豐富多元。
另一方面，力高集團（1622）旗下物業管理公司力高健康生活已通過港交所聆訊，並提交聆訊後資料集，農銀國際為其獨家保薦人。據其資料顯示，其在去年6月首次申請IPO招股書失效後，於去年12月再次遞交招股書；該公司截至去年12月底，去年純利3410萬元人民幣，按年減少18.9%。
九方財富遞表申上市
同時在線投資決策解決方案提供商九方財富控股，於前日港交所提交上市申請書，獨家保薦人為中金公司，陳文彬及與其一致行動人士持股73.85%，為其主要股東。