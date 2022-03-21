金發局倡「數據安全一國兩制」

中美雙方近期就審計底稿問題爭議不斷，金融發展局（金發局）主席李律仁表示，大數據年代創科技術掌握愈來愈多日常數據，世界各地監管當局對數據安全的敏感性增加可以理解。預計在可見的將來，「數據監管安全的一國兩制」將為本港帶來重大機遇和優勢。李律仁解釋，現時中概股的審計底稿同樣不能輕易帶走至本港，不過中港兩地監管部門合作經驗長，互信基礎深，所以該問題較美國容易解決。「數據監管安全的一國兩制」為局內一些前瞻性小組提出，監管機構未來或可考慮發展一套機制，令中港數據某種程度有互通性，兩地願意及容許一同分析數據。