平保：續推動渠道及產品改革

內地防疫趨嚴，當被問及會否影響中國平安（2318）2022年「開門紅」銷售時，聯席首席執行官兼首席財務官姚波稱，今年「開門紅」銷售正按部就班推動中，疫情可能令局部地區受影響，但放眼全國疫情影響並不算大，「開門紅」銷售僅集中在首兩個月，而集團關注重點仍在於全年業績發展，關鍵是持續推動渠道及產品的改革。姚波表示，代理人渠道仍然重要，去年曾為新業務價值（NBV）作出超過80%的貢獻，冀通過數據化經營及科技賦能進行改革，目前放眼行業，代理人的人口紅利在減退，但集團堅持提高代理人招聘要求，達到現有隊伍人數維持穩定同時打造成高質量、高產能、高收入的「三高團隊」目標，2022年平保將完成深度改革。