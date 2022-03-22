科技金融股受壓 杜指挫201點 鮑威爾談通脹 將加息對抗

市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾發言，美股早段偏軟。杜指早段跌159點，至34595點，跌幅為0.5%。標普指數跌0.3%，至4453點，納斯達克指數早段跌0.9%，至13765點。美國聯邦儲備局主席鮑威爾表示，局方須要迅速行動遏抑通貨膨脹。鮑威爾說，美國勞工市場表現非常強勁，而通脹正處於過高水平，局方明顯須要迅速行動，使貨幣政策回復到更中性水平。如果有需要的話，可能會於一次或多次會議更積極行動，加息超過四分之一厘。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34552點，跌201點；納斯達克指數收報13838點，跌55點。滙控（005）美國預託證券價格曾見51.60港元，較香港收市價升0.25港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見377.74港元，較香港收市價升5.34港元。恒指20天線得而復失港股夜期向好，中段升71點，至21306點，較恒指收市高水85點。歐洲股市個別發展，英國富時指數中段升0.5%，法國CAC指數以及德國DAX指數均跌約0.4%。紐約期油晚上抽高近6%，至每桶110.7美元。在科技股及金融股受壓下，港股乏力再彈，恒指周一高開410點，報21823點，一舉越過20天線（21550），但已屬全日高位，其後反覆下探，下午跌幅曾擴大至316點，低見21096點，之後維持於21100點附近爭持，恒指最終收報21221點，跌191點，20天線得而復失，大市成交金額縮減至1490億元。新奧逆市爆升12.5%重磅科技股及金融股受壓，美團（3690）跌6.13%；騰訊（700）跌2.26%；小米（1810）跌1.04%；京東（9618）跌1.97%。不過，阿里（9988）升0.76%。金融股方面，平保（2318）跌5.61%；招行（3968）去年度多賺23%，但仍跌2.36%；建行（939）跌1.75%；港交所（388）跌1.16%；滙控（005）跌0.1%。個別燃氣股表現強勢，板塊藍籌新奧能源（2688）去年度多賺23.5%，今年指引並優於預期，曾狂飆24%，全日爆升12.48%，收造111.3元，領漲恒指成份股。潤燃（1193）去年純利增24%，績後並獲大行唱好，股價飆9.75%，收報30.95元；昆侖能源（135）揚7.89%；天倫燃氣（1600）升3.05%。燃氣股表現強勢受內地疫情拖累，內地餐飲股向下。海底撈（6862）急跌8.08%，收報12.74元，為跌幅最大藍籌股；同系頤海國際（1579）插11%；九毛九（9922）挫5.28%；呷哺呷哺（520）跌1.28%；奈雪之茶（2150）跌5.29%。