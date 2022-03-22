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內地大規模退稅保經濟

2022-03-22 列印
■李克強昨主持國務院會議，確定大規模增值稅留抵退稅。
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中國國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，確定實施大規模增值稅留抵退稅的政策安排，今年留抵退稅約1.5萬億元（人民幣，下同），為宏觀經濟提供強力支撐；同時部署綜合施策穩定市場預期，保持資本市場平穩健康發展，同時提出五個堅持任務，重申不搞「大水漫灌」。
  會議指出，按照《政府工作報告》安排，針對國內外形勢新變化，穩定經濟運行的政策要抓緊實施。今年留抵退稅約1.5萬億元（人民幣，下同），該措施是對各類市場主體直接高效的紓困措施，是穩增長穩市場主體保就業的關鍵舉措，也是涵養稅源、大力改進增值稅制度的改革。



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