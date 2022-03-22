內地大規模退稅保經濟

周日西甲國家打吡，巴塞隆拿作客大炒皇家馬德里4:0，終止各賽事交手五連敗的劣勢。其中巴塞鋒將奧巴美揚今仗就再做「皇馬殺手」，交出兩入球一助攻，而主帥沙維則成為首位以球員和主帥身份，於皇馬主場單場贏四球之人。特別是奧巴美揚攻入個人今仗第二球後，更拿出龍珠做出主角悟空的招牌「瞬間轉移」手勢，並許願以此入球獻給辭世的祖父母。今次的國家打吡，本來巴塞隆拿是不被看好的一方，皆因球隊各賽事近五次鬥皇家馬德里全敗。然而，巴塞周日卻重拾球隊於千禧年後大炒銀河艦隊的氣勢，作客贈後者四蛋，而巴塞取勝無疑跟奧巴美揚這個「皇馬剋星」有關。 這位加蓬射手今仗交出兩個入球和一次助攻的表現，至今職業...

2022-03-22