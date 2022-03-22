煤氣賺50億跌17% 13年來首不派紅股

中華煤氣（003）去年純利按年跌16.5%，至50.2億元，末期息維持每股23仙，但紅股欠奉，為該公司13年來首次不派紅股。煤氣首席財務總裁何漢明表示，主要由於碳中和發展機遇及疫情影響經濟環境，認為目前需要保留充裕現金。副常務董事黃維義就指，香港煤氣費有加價壓力，但疫情仍影響經濟環境，考慮到市民的壓力而未有加價。煤氣對上於2008年金融海嘯停派一次紅股後，仍連年派發，但早於前兩個年度已由「10送1」減半至「20送1」，直至今次再次停派。何漢明表示，主要考慮未來投資機遇及當時經濟環境，認為目前需要保留充裕現金，因此決定不派發紅股。他解釋，因近年中國推動「雙碳」國策，帶來很多投資機遇及回報，會有資金需求，加上疫情持續兩年及國際政局刺激商品價格大升，均對業務帶來很多不明朗因素。若疫情放緩 或加煤氣費去年煤氣收入增長30.9%至535.6億元，但核心業務營業稅後溢利減少了5.7%至68.2億元，計及期內部份化工廠設施、電訊網絡設備及已停用的加氣站資產等撥備，純利則跌16.5%至50.2億元。期內香港煤氣銷售量約為276.77億兆焦耳，按年微降1%。黃維義表示，目前香港煤氣費有加價壓力，如疫情放緩，會審時度勢適當調整煤氣費，但未有時間表。他強調，在對上一次2019年加價時，已承諾凍結費用兩年，本應在去年8月可加價，但疫情仍影響經濟環境，考慮到市民的壓力而未有加價。憧憬疫後火爆式消費常務董事陳永堅表示，目前預計下半年香港疫情大幅緩和，可憧憬中港通關，為煤氣帶來新一輪增長。黃維義亦補充，期望隨防疫措施4月下旬放寬及疫情退散後，市面可有「火爆式消費」，推動經濟及煤氣量上升。