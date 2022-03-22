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招行對全年業務增長有信心

2022-03-22 列印
■左一，招商銀行常務副行長兼財務負責人和董事會秘書王良；中，招商銀行董事長兼非執行董事繆建民。
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招商銀行（3968）指，今年經濟將面臨巨大的下行壓力，但隨着財政、貨幣政策支持力度加大，對全年業務的增長有信心；另外，招行還指出，招行整個內地房地產業務的餘額，比年初有約900億元的下降，內房行業處於風險上升及釋放階段，行業不良率或會上升。

招商銀行常務副行長兼財務負責人和董事會秘書王良昨日表示，今年經濟面臨巨大的下行壓力，人民銀行過去下調貸款市場報價利率（LPR），對息差帶來很大壓力，但隨着財政、貨幣政策支持力度加大，對全年業務的增長有信心。關於房地產方面，副行長兼首席風險官朱江濤表示，招行整個內地房地產業務的餘額，比年初下降約900億元（人民幣，下同）。

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