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國藥多賺8% 推動零售轉型

2022-03-22 列印
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紅籌國藥控股（1099）昨日公佈截至2021年12月底止年度業績，純利約77.59億元（人民幣，下同），同比增長7.95%；每股盈利2.49元，派末期息每股0.75元，派息增8.7%。該集團指，零售轉型將是集團戰略的重點，料最少需要3至5年去轉型，新藥房及收購的目標是每年增加10%。

關於業務轉型，國藥控股執行董事兼總裁劉勇表示，當前市場中國藥品流通最大的問題政策以及互聯網技術，技術上來看，與零售競爭的是阿里、京東等互聯網巨頭，該集團業務正在初級轉型中，總體變化暫時較小；將從採取提高供應鏈的利用效率，以及進行組織模式和營運模式的變革等來推動業務由B（企業）端，向C（消費者）端零售轉型的發展，保持集團毛利等增長。


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